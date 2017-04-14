Haber: Esra Öztürk

Demirci, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de mayıs ayında düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nın hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Aladağ bölgesindeki Kamp Eğitim Merkezinde antrenmanlarını sürdürüyor. 98 kiloda mücadele eden Grekoromen Güreş Milli Takımı sporcusu 24 yaşındaki Demirci, günde çift idman yaparak çalışmalarına devam ediyor. Demirci, ilk olarak Bakü'de düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunlarında sonrasında da Paris'te düzenlenecek Dünya Şampiyonasında Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor. Demirci, yaptığı açıklamada, Bolu’ya yüklenme dönemi için geldiklerini belirterek, "Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonasına katılmayacağım. İslami Dayanışma Oyunlarına katılacağım. Takım olarak oralarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." şeklinde konuştu. Milli takım kadrosunda bulunan sporcuların bir kısmının 2-7 Mayıs'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında bir kısmının da ondan yaklaşık 10 gün sonra yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edeceğini ifade eden Demirci, kendisinin İslami Dayanışma Oyunları'nda mindere çıkacak takımda olduğunu söyledi. A Mili Takımda görev aldığını da anımsatan Demirci, "Allah nasip ederse ağustos ayındaki müsabaka ilk dünya şampiyonası deneyimim olacak. Bana verilen şansı en iyi şekilde değerlendirip, üstün başarı sağlayacağıma inanıyorum. Dünya şampiyonasında Türk bayrağını dalgalandıracağız." ifadesini kullandı.