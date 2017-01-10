Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da düzenlenen Liseli Gençler (kız­erkek) Judo Grup Birinciliği’nde Çorum’u temsil eden judoculardan dördü dereceye girerek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Bolu’da, 16 ilden 260 sporcunun katılımıyla 3 gün süren Liseli Gençler Judo Grup Birinciliği’nde Çorum’u idareci Hüseyin Üstündağ, antrenörler Savaş Taştan ve Erol Şahin nezaretinde 7’si bayan 13 sporcu temsil etti. Erkekler 81 kiloda Rıza Sabuncu (Spor Lisesi) ikinci, 50 kiloda ise İbrahim Bolat (Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) üçüncü oldu ve Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Bayanlarda ise, Spor Lisesi öğrencilerinden Sibel Yayla 40 kiloda, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Şeyma Hacer Yağlı da 52 kiloda üçüncülüğü elde ederek Türkiye Şampiyonası vizesi aldılar. Liseli Gençler Türkiye Şampiyonası’nın yeri ve tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.