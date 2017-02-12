Haber: Erdal Tanrıverdi

İllerden yaş aralıklarına, cinsiyetten medeni duruma kadar taraftarların dağılımıyla ilgili pek çok detay içeren taraftar haritasına göre Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları %35 ile liderliği paylaştı.

En Fazla Beşiktaşlı Bolu’da

Şampiyonluğun büyük ortaklarından Beşiktaş’ın Türkiye genelinde en büyük orana ulaştığı il % 25 ile Bolu. Bolu’da G.Saray taraftarları % 37 ile lider. F.Bahçe taraftarları ise% 24 ile 3.sırada.Trabzonsporlular ise 2014'ten bu yana Türkiye genelinde %4 taraftar oranı ile kendi ilinde liderliğini sürdürüyor.

Kadın Taraftarların Sayısı Arttı

Taraftar haritasına göre kadın taraftarların sayısı %1 oranında yükselerek %8'e ulaştı. Kadın taraftarların %60'ı İstanbul'da, %7'si Ankara'da, %6'sı ise İzmir'de yaşıyor. Bu illeri Bursa, Antalya ve Kocaeli izliyor.