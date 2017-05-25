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25 Mayıs 2017 Perşembe
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    • Bolu’da, Euroleague heyecanı yaşandı

    Fenerbahçe – Olimpiakos, Euroleague final karşılaşması Bolu Demokrasi Meydanı’ndan canlı yayınlandı.

    25 Mayıs 2017 Perşembe 14:38
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    Bolu’da, Euroleague heyecanı yaşandı

    Haber: Esra Öztürk

    Bolu’da Euroleague final heyecanı Demokrasi Meydan'ında yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Ülker Basketbol takımı Real Madrid Basketbol Takımını 84 – 75’lik skorla geçerek finale çıkmaya hak kazanmıştı. Karşılaşmanın ardından Avrupa’nın en büyük basketbol organizasyonu olan Euroleague finali tüm Türkiye’de yayınlanırken Bolu’da da yayınlandı. Final turunda Yunanistan ekibi Olimpiakos ile karşılaşan Fenerbahçe Ülker’in maçı Bolu Demokrasi Meydanı’ndan dev ekrandan canlı yayınlandı.

    BOLUSPOR TARAFTARLARI DA BEKLEMEDE

    Boluspor’un play – off turunda Göztepespor ile eşlemesinin ardından taraftarda deplasman heyecanı yaşanmaya başladı. Perşembe İzmir Bornova Stadyumu’nda 21.30’da oynanacak karşılaşmaya gidemeyecek taraftarlar deplasman hesapları yapmaya başladı. Gidemeyecek taraftarların ise tıpkı Fenerbahçe maçındaki gibi bir organizasyon bekliyor. Taraftarlar, “Evde izlemek yerine tüm taraftarlar büyük meydandan izlemek istiyoruz. Başkanımıza sesleniyoruz bu ricamızı yerine getirin” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Fenerbahçe,, Olimpiakos, Euroleague, Final

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