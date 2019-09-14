Bolu’da “Karafırtınalar” esiyor!

Haber: Esra Perçin

TFF 1. Lig’in 4’üncü haftasında, Boluspor sahasında Altay’ı konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip Altay 5’inci dakikada Putsila’nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, kırmızı beyazlılar ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Melih ile Bilal oyuna girerken, Mustafa Durak ile Hakan Arslan kenara geldi. Kırmızı beyazlıların bu hamleleri de sonuçsuz kalırken Altay 50’nci dakikada Tatos ile farkı 2’ye çıkardı. Karşılaşmanın kalan dakikaların gol olmayınca Boluspor, ligin ilk 4 haftasını galibiyet yüzü görmeden kapattı.

Boluspor-Altay

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Turgut Doman,

Boluspor: Hakan Canbazoğlu (xx), Hayrullah(x), Ümit(x) İsmail(x), Hakan Arslan (x) (46.dk.Melih(xx), Cumali(x), Mutlu(x), Dodo (xx) (66.dk.Sami Can(x), Mustafa Durak(x) (46.dk.Bilal(x) , Yusuf Mert(x), Poepon(x)

Altay: Emre(xx), Deniz(xx) (74.dk.Yılmaz(x), Gençer(xx), Özgür(xx), Tavares(xx), Abdülkerim(xx), Erhan(xx), Tatos(xxx) (66.dk.Martires(x), Putsila(xxx) (89.dk.Hüsamettin), Kappel(xxx), Paixao(xx)

Goller: 5.dk.Putsila, 50.dk.Tatos (Altay)

Sarı Kart: 16.dk.Gençer, 42.dk.Tavares (Altay), 45.dk.İsmail, 84.dk.Ümit (Boluspor)

Maça ilgi yok denecek kadar azdı. Melih aylar sonra ilk 18’de yer aldı. Boluspor’da yeni transferler Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan ve Yusuf Mert Tunç ilk kez forma giydi. 4.maçta 4.kaleci Boluspor’da forma giydi. Mücadelede rakip takımın hocası Sait Karafırtınalar, Özgür Özkaya, Gencer Cansev daha önce kırmızı-beyazlı takımda yer alan isimlerdi.

5.dakika: Savunmadan seken topa vuran Putsila takımını 1-0 öne geçirdi.

35.dakika: Mustafa önünde kalan topa çok kötü vurdu, Boluspor golden oldu.

36.dakikadan itibaren Necip Çarıkcı’ya tepkiler başladı.

42.dakika: Ümit Kurt’un uzaktan sert vuruşu az farkla yandan auta gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

50.dakika: Kappel ortaladı, Tatos boş ağları gördü: 0-2. Yönetim istifa sesleri yükselmeye başladı.

53.dakika: Bilal uzaktan vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

56.dakika: Bu dakikadan itibaren alkışlı protesto ve Yönetim İstifa tezahüratları yapıldı.

71.dakika: Martires içeri çevirdi, Paixao boş pozisyonda üstten auta attı.

73.dakika: Bilal ortaladı Poepon kafayı vurdu, kaleci köşeye giden topu çok iyi çıkardı.

78.dakika: Paixao boş pozisyondaki Martires’e verdi, bu oyuncu net bir golü daha kaçırdı.

82.dakika: Ümit kullanılan köşe atışında yükseldi top üstten auta gitti.

Altaylılar Çarıkcı İstifa diye bağırdı.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2019, 22:18