Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçme müsabakaları Japonya Büyükelçisinin katılımıyla Bolu Karaçayır Spor Salon'unda düzenlendi. İdareci, hakem, antrenör ve sporcularla beraber 1300 kişinin katılacağı organizasyon için Bolu’ya gelen Karate Federasyonu Başkan Vekili Sayın Meydan Kobaş, Milli Takım Menajeri Sayın Hikmet Şahan ile beraberinde Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ile birlikte Bolu Valisi Sayın Aydın Baruş’u makamında ziyaret ettiler. Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Sayın Şahin Ertem, ziyarette şampiyona ile ilgili bilgiler vererek, bu şampiyonanın Bolu’nun tanıtımı için son derece önemli olduğunu ve bu organizasyonu yüzlerinin akıyla geçeceklerine inandığını kaydetti.