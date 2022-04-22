Bolu’da Korkunç cinayet



Haber: Uğur Balaban

Bahçelievler Mahallesi Damgacıoğlu Apartmanında yaşanan cinayet sabaha 07.30’da meydana geldi. İstanbul’da kızının yanında yaşayan ve her ay eşinin bakımı için Bolu’ya gelen Nur Erdem, sabah saatlerinde eşi Mehmet Erdem’le tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmada Mehmet Erdem, eşi Nur Erdem’i boynundan bıçakladı.

TARTIŞMAYI TEMİZLİK GÖREVLİSİ DUYDU

Bahçelievler Damgacıoğlu Parkının yanındaki Damgacıoğlu Apartmanında ikamet eden yaşlı çiftin tartışmasını o sırada parkı süpüren temizlik görevlisi duydu. Nur Erdem’in boğazından bıçaklayan Mehmet Erdem daha sonra kendi polisi arayarak teslim oldu.

Cinayete kurban giden Nur Erdem’in İstanbul’da kızının yanında kaldığı ayda bir eşinin bakımı için Bolu’ya geldiği belirtildi. Yaşlı çiftin sık sık tartıştığı ve Nur Erdem’in yakın çevresine ‘bu adam beni öldürecek’ dediği de öğrenildi.