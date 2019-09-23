Bolu’da Muhteşem Seminer

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu Kyokushin Teknik kurul başkanı Mahmut MARTİN, teknik kurul üyeleri Gökhan BAHADIR, Tekin TÜTÜNCÜ, Musa YURDAKUL ve ilimiz Bolu Belediyespor Kulübü antrenörlerinin görev yaptığı seminer 21 Eylül 2019 Cumartesi günü 17 Temmuz Spor Salonunda düzenlendi. 3 saati aşkın çok yüksek bir katılımla tertip edilen seminerde kihon, kata, kumite, oyun kuralları ve teknik-taktik eğitimi verildi. Minikler kategorisinden veteranlar kategorisine kadar farklı illerden birçok sporcunun katıldığı seminere Bolu’lu sporcu velilerinin de ilgisi büyük oldu. Seminer tribünleri dolduran velilerin ve 166 sporcunun alkışlarının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.