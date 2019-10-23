Bolu’da ortalık karıştı!

Haber: Ceylan Beykoz

Olay şöyle yaşandı: Boluspor ile Giresunspor arasında oynanan karşılaşma için Giresun ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda yeşil beyazlı taraftar Bolu’ya gitti. Karşılaşmanın devre arasında Giresun’dan maça giden bir gurup durup dururken S….. C…. isimli biri lehine tezahürat yapmaya başladı. Bu tezahürata diğer taraftar gurupları “Arkadaşlar bizim davamız Giresunspor davası şahıslarla işimiz yok” diyerek, tepki gösterdi. Bu tepkiye S….. C…. lehine tezahürat yapan gurup argo kelimeler kullanarak cevap verince ortalık karıştı. Yaşanan arbedenin yatıştırılmasının ardından S….. C…. lehine tezahürat yapan gurup stadı terk etti. Yaşanan durum Giresunspor’un en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu dönemde yeşil beyazlı camiayı karıştırmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmek olarak değerlendirildi.

TFF Devreye Girdi

TFF Bolu’da oynanan Boluspor-Giresunspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Giresunspor Kulübü’nü disiplin kuruluna sevketti. Konuyla ilgili maddede, “GİRESUNSPOR Kulübü'nün 20.10.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.