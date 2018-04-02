Haber: Esra Öztürk

6 – 8 Nisan tarihleri arasında Bolu’da Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 14 Yaş altı gruplar yarışması gerçekleştirilecek. Şampiyona TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Bolu Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenecek. Yarışmacılar Avdan Köyü, Seben Gölü ve Bolu Şehir Merkezi etrafında mücadele edecekler. Yarışma programı şu şekilde;

1.gün: 6 Nisan Cuma: 11.00 Avdan Köyü ( orta mesafe yarışı)

1.gün: 6 Nisan Cuma: 18.00: İzzet Baysal Caddesi ( açılış serenomisi)

2.gün: 7 Nisan Cumartesi: 11.00: Seben Gölü ( uzun mesafe)

3.gün: 8 Nisan Pazar: 10.00: Şehir Merkezi ( sürat)