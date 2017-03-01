Haber: Aysun Beykoz

İlimizde düzenlenen organizasyonun finalinde, rakibi Tekirdağ Çorlu Gücü Spor Kulübünü yenen Sakarya BŞB Basketbol Kulübü birinci oldu. Organizasyonda şampiyon olan takım Anadolu Bölgeler Finaline gitmeye hak kazandı. Maçların tamamlanmasından sonra dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Müsabakaları değerlendiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, "Katılım sağlayan tüm sporculara sporcu ailelerine, antrenörlere ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.