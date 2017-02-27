Haber: Esra ÖZTÜRK

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Alt yapı Organizasyonları kapsamında düzenlenen 2016-2017 sezonunun 1. Bölge Şampiyonası 23-27 Şubat tarihleri arasında Bolu Karaçayır Spor Salonunda düzenlenecek. Bölge şampiyonasına Bolu, Kocaeli, Düzce, Eskişehir, Sakarya, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Kırklareli illerinin takımları mücadele edecek. Maçlar 5 gün boyunca şampiyonluk mücadelesi verecekler. Maçlar iki grup halinde tek maç üzerinden oynanacak. Gruplarını ilk ikide tamamlayan takımlar çapraz eşleşmeyle play-off oynayacaklar. Play-offmücadelerini kazanan iki takım Anadolu Şampiyonasına gitmeye hak kazanacaklar.