Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediyespor Kulübü yönetiminin büyük destekleriyle başlatılan çalışmalar Bobes Gym Spor Salonunda haftanın 3 günü ve yaş sınırı olmadan başladı. Aylık ücreti 50 TL olan bu büyük imkana Bolu halkı da büyük bir ilgi göstererek olumlu cevap verdi. Bolu'nun Taekwondo'da branşlaşmış ve sadece Taekwondo yaptıran hocası Zekerya DEMİRCİ 2. Dan 2. Kademe Vizeli Antrenörlük Belgesine sahiptir. Sporculuk döneminde 90'lı yıllarda ilimize büyük başarılar kazandırmış olan DEMİRCİ, şimdi de başarılı , ahlaklı, özgüvenli sporcular yetiştirmek için Belediyespor çatısı altında ter döküyor. Kurslar hakkında bilgi Bobes Gym'den veya 0530 071 75 14 numaralı telefondan alınabilir.