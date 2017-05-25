Haber: Aysun Beykoz

24.5.2017-29.5.2017 Tarihleri Arası Bolu Atatürk Stadyumu gişesinden, yeni Boluspor Logolu Passolig kartı alanlara Kapalı, Maraton, Kale Arkası biletleri ücretsiz veriliyor. Maç biletleri Göztepe A.Ş logolu kartlar hariç, diğer tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir. Göztepe A.Ş logolu kartlar sadece rakip tribünden bilet alabilirler. Maç biletleri Atatürk Stadyumu gişesi ve passo.com.tr adresinde yapılıyor.

Bilet Fiyatları Şöyle:

Numaralı: 30,00 TL

Kapalı: 5,00 TL

Maraton: 5,00 TL

Kale Arkası: 5,00 TL

Misafir Tribünü: 5,00 TL