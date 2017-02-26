Haber: Erdal Tanrıverdi

Kick Boks Milli takım Antrenörü Serdar Suci, müsabakalara 11 sporcusu ile katılırken, 8 sporcu elde ettikleri madalyalarla Darıca'ya döndü.

SUCİ: EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Elde edilen başarılarla ciddi bir emeği olan deneyimli antrenör Serdar Suci yaptığı açıklamada, "İdeal Spor Kulübü olarak hazırlıklarını devam ettiren yarışmacı sporcular ile 6-9 Nisan’da Antalya’da yapılacak olan Turkish Open Turnuvası’na katılacağız. 18 ülkenin katılacağı turnuvada Darıca’mızı en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyoruz" dedi. Öte yandan Suci Antalya ve Adana’da yapılacak olan Okul Sporları Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak olan sporcularla birlikte hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi. Müsabakalarda dereceye giren sporcular şöyle:

Emre Yaşsöğüt:79 KG-Birinci, Furkan Aydın:89 KG-Birinci, Murat Turan: 84 KG-Birinci, Kemal Ar:69 KG-Birinci, Şükriye Demir:60 KG-Birinci, Y.Emre Kartal:57 KG-İkinci, Gözdenur Kartal: 50 KG-Üçüncü, Dilara Dilgin: 55 KG-Üçüncü