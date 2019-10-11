Bolu’dan Fenerbahçe’ye

Haber: Birol Ertunç

Bolu Artı Akademi'nin altyapısında yetişen ve oynadığı maçlarda isminden söz ettiren genç yetenek Zülal Fenerbahçe Basketbol Kulübü U14 kız takımına transfer oldu. Zülal'in en büyük avantajları güçlü fiziği ve fundemantal özelliklerinin yanı sıra oyun olgunluğu ve saha görüşü. Başarılı oyuncunun, Fenerbahçe'nin uzun vadeli hedeflerinin önemli bir parçası olması bekleniyor. Altyapı antrenörleri ile birlikte ekstra çalışmalar yaparak kendisini çok kısa bir sürede, gözle görülür bir şekilde geliştirdi. Artı Akademi GSK altyapı takımlarının formasını giyerek birçok organizasyonda süre aldı ve hem oynadığı süreleri hem de aldığı sorumlulukları yukarıya çekerek yetenek avcılarının radarına girmeyi başaran Zülal İlk hedefine ulaştığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Zülal Su, “Şimdi öncelikli amacım burada kalıcı olmak. Hem basketbol hem de eğitim kariyerimde daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyorum ve çalışmalarıma bu hedefler doğrultusunda devam ediyorum" dedi.