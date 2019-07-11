Bolulu Akça’dan Türkiye Şampiyonluğu

Haber: Aysun Beykoz

Antrenör İlhan Şimşek yönetiminde Gerede İlçe Spor Müdürlüğü salonunda çalışmalarını sürdüren takım müsabakalara 6 sporcu ile girerken İclal İrem Akça Türkiye şampiyonu oldu. Takımdan iki sporcu madalya maçında kaybetti, diğer sporcularımız ise büyük bir tecrübe yaşamış oldu. Gençler ve büyükler kategorilerinde Türkiye’de yapılacak Dünya Şampiyonası’nda ve Macaristan’da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası’nda Türk Milli takımında temsil edecek sporcuların puan toplamada yarıştığı Türkiye’nin 81 ilinden sporcuların katılımın sağlandığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası heyecanı Erzurum’da yaşandı. 7 gün süren şampiyonanın sonucunda Milli Takım’a gidecek oyuncular belirlenecek. Spor kulüplerinden ferdi olarak Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na katılım sağlayan yaklaşık 4 bin sporcu, minderde; Kick light contact, Light contact, Point fighting, ringde ise Full contact, K1 rules contact, Lowkick contact kategorilerinde ter döküyor. Müsabakalar sonucu birinci olan sporcular Gençler ve Büyükler kategorilerinde ayrıca Türkiye Açık Turnuvası ve Wako Başkanlık Kupasında topladıkları puanlarla Türkiye’de yapılacak Dünya Şampiyonası’nda ve Macaristan’da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Türkiye Kick Boks Federasyonundan şampiyonaya ilişkin yapılan açıklamada, “Bir hafta sürecek Türkiye Şampiyonası’nın sonucunda şeffaf bir Milli Takım seçmelerimiz olacak. Bu şampiyonaların en büyüğü 3 tane büyük şampiyonanın ardından en fazla puanı alan sporcularımız, gerek gençlerde gerekse büyüklerde milli formayı giyecektir. Erzurum’da son şampiyona yapılıyor. Bu şampiyonanın ardından Milli Takım belirlenecek. Ağustos ayında Milli Takım kampının ardından da Avrupa Şampiyonası, Büyükler Dünya Şampiyonası ve ikinci ayağı Türkiye’de yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na katılacak sporcular burada belirlenecek” dedi.