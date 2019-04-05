BOLULU CİMNASTİKÇİ GENÇLER BERLİN'DE YARIŞACAK

Haber: Gökhan Aksoy

Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun uluslararası faaliyet programına göre, Ritmik Cimnastik Dünya Kupası müsabakaları İtalya ve Azerbaycan, Trampolin Cimnastik Dünya Kupası Belarus, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Polonya, Ritmik Cimnastik Uluslararası Gençler Turnuvası Bulgaristan, Artistik Cimnastik Uluslarası Gençler Takım Kupası ise Almanya'da düzenlenecek. Cimnastikçilerin mücadele edeceği uluslararası organizasyonlardan biri olan Artistik Cimnastik Uluslararası Gençler Takım Kupası Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleşecek. Turnuvada yarışacak olan milli takımımızda iki de Bolu'lu cimnastikçimiz var. 2002 doğumlu Bora Tarhan Bolu Fen Lisesi öğrencisi. 2003 doğumlu Hasan Bulut ise Bolu Özel Final Temel Lisesi öğrencisi. Cimnastik Antrenörleri Ersin Yılmaz ile birlikte Almanya'nın Berlin şehrine uçacaklar. Kafileye İstanbul'dan; İzmir Bölgesi cimnastik antrenörü Nuri Tufan ile sporcuları 2003 doğumlu Kerem Güneş, Tamer Aguş ve İstanbul Bölgesi Milli Cimnastik hakemlerimizden Mehmet Demirayak katılacak. Kafileye spor yazarı Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Nuri Gürsoy da eşlik ediyor. Turnuvaya Çin ve Japonya hariç Avrupa ve diğer kıta ülkeleri katılıyor. Gençler Artistik Cimnastik Turnuvası Berlin şehrinde iki gün sürecek.