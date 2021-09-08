Bolulu Efe satrançta Türkiye Şampiyonu



Haber: Ceylan Beykoz

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya yıldızlarda 420, küçüklerde ise 951 olmak üzere toplam bin 371 sporcu katıldı. Bu yıl düzenlenen şampiyonada 220 sporcu derece yaparak milli takım havuzuna girmeye hak kazandı. Kategorilerinde dereceye giren sporcular Türkiye Satranç Federasyonu destekleri ile uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil edecek.

"LGS birinciliğimi satranca borçluyum"

İlimizden yarışmaya katılan sporcumuz Efe Metehan Yavuz 15 yaş genelde Türkiye şampiyonu olarak ödülünü düzenlenen törenle aldı. 15 yaş Türkiye şampiyonu Efe Metehan Yavuz satrancın zor bir spor olduğunu belirterek, LGS'de birinci olmasını satranca borçlu olduğunu ifade etti.

Ödüller törenle verildi

Müsabakaların son bulmasının ardından madalya töreni düzenlendi. Kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve TSF Başkanı Gülkız Tulay tarafından verildi.

Efe Metehan'ın bu ilk başarısı değil

2013 yılından bu yana satrançta birçok dereceler alan Efe Metehan Yavuz daha öncede Avrupa dereceleri ve Türkiye şampiyonlukları ile adından sıkça söz ettirmişti.