Bolulu Hakem Hakan Erkan’a yeni görev

Haber: Uğur Balaban

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2022–2023 Futbol Sezonu'nun2. Hafta Karşılaşmaları'nı yönetecek olan hakemleri açıkladı.

Merkez Hakem Komitesi tarafından yapılan atamalara göre, 04 Eylül Pazar günü saat 16.00’te Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan Sivas Belediyespor-Şanlıurfaspor karşılaşmasını, Karabük Klasman Hakemi Mustafa Hakan Belder yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Taner Tuncer olacak. Hakem Belder’in yardımcılıklarını Mustafa Tosun ve Bolu Klasman hakemi Hakan Erkan yapacak.

Zorlu mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak olan Hakan Erkan, Bolu bölgesi hakemi olarak şu anda en üst klasmanda ilimizi başarı ile temsil etmeye devam ediyor.