Bolulu Hakem ve Gözlemciler Boş Durmadı

Haber: Aysun Beykoz

13 Ekim Pazar günü oynanan Spor Toto Bal Ligi Karşılaşması Devrek Belediyespor-Ankara TKİ Müsabakasında Bölgesel Yardımcı Hakemi Batuhan Topçu, aynı gün oynanan Spor Toto BAL Ligi karşılaşması Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Keçiören Belediyesi Bağlum Spor müsabakasında Bölgesel Gözlemci Mehmet Bayır görev aldı. Diğer yandan Pazar günü oynanan bir diğer maç olan TFF 3.Lig karşılaşması Fatsa Belediyespor-1877 Alemdağspor müsabakasında Klasman Gözlemcisi Ayhan Şentürk görev aldı. Son olarak 13 Ekim Pazar günü oynanan Spor Toto Bal Ligi Karşılaşması Çarşambaspor-Altınordu Belediyespor müsabakasında Bölgesel Hakemimiz Semih Güner ve Bölgesel Yardımcı Hakemimiz Koray Doğansoy görev yaptı.