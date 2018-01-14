Haber: Gönül Olutürk

Ankara’da yapılan devre arası atletik testine katılan Bolulu hakemler atletik testi başarı ile ve firesiz olarak tamamladılar. Hakemler kendilerine destek olan kurumları da unutmadı. Beypiliç’e teşekkürler ziyareti

Üyelerin ve aday hakemlerin antrenmanlarda kullanmaları için yaptırılan forma ve şort yapımında hakemlere sponsor olan Beypiliç Firmasına ve Genel Müdür Yardımcısı A. Teoman İnal’a İl Hakem Kurulu ve Bolu TFFHGD Şube Yönetimi teşekkür ziyaretinde bulundu.

İl Genel Meclisine teşekkür ziyareti

Hakemlerin antrenmanlarda kullanmaları için ihtiyacı olan Fotesel cihazının temininde yardımlarını esirgemeyen ve her zaman destek olan İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer’e, Meclis Üyelerine ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli’ye Bolu İl Hakem Kurulu ve Bolu TFFHGD Şube Yönetimi teşekkür ziyaretinde bulundu.