Bolulu Hakemler BAL’da

Haber: Birol Ertunç

Bolu TFFHGD’den yapılan açıklamaya göre; 29 Eylül Pazar Günü oynanacak olan Spor Toto BAL Ligi Karşılaşması Bartınspor-Haymana Belediyespor Müsabakasında Bölgesel Hakem Can Durgut görev alacak. Aynı gün oynanacak olan Spor Toto BAL Ligi karşılaşması Yeşilköy-Maltepespor müsabakasında Bölgesel Hakem Semih Güner ve Bölgesel Yardımcı Hakem Özkan Elikkaya görev alacaktır. TFFHGD hakem triolarına başarılar diledi.

Teşekkürler Ergin Karabulut

2017 yılında aday hakem kursunu başarıyla tamamlayan ve 2018 yılında il hakemliğine yükselen 3 sezon Bolu hakemliğine ve futbol ailesine emek veren Ergin Karabulut, Ankara Spor Fakültesini kazanarak, dün itibariyle hakemlik kariyerine Ankara’da devam etme kararı aldı. TFFHGD kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.