Haber: Semih BAYKAL

Alınan bilgiye göre Bolu Bölgesi hakem ve gözlemcileri haftasonunda şu maçlarda görev yaptı.

BAL Ligi 4.Grup: Ladik Belediyespor – Atakum Belediyespor (4. Yardımcı Hakem-Can Durgut)

BAL Ligi 6.Grup: Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetlerispor – Çubuk Spor Futbol A.Ş. (1. Yardımcı Hakem- Hakan Erkan)

BAL Ligi 6. Grup: Karadeniz Ereğli Belediyespor – Bartınspor (1. Yardımcı Hakem)

BAL Ligi 7.Grup: Karaman Belediyespor – Kemal Manavgatspor (Hakem – Semih Güner, 1. Yardımcı Hakem – Hüseyin Alp Burçay Yetiş )