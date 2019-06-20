Bolulu Hakemler Uluslararası Turnuvada

Haber: Gönül Olutürk

Milli Tenis Hakemimiz Serkan Alper BAŞER, daha önce de birçok ülkede tenis hakemi olarak ülkemizi ve Bolu’yu temsil etti ve dünyanın en büyük organizasyonu olarak bilinen Wimbledon’a davet edildi. Başer 24 Haziran’da başlayacak eleme müsabakalarında çizgi hakemi ve Wimbledon Junior kategorisinde kule hakemi olarak 3 hafta boyunca Londra’da görev yapacak. 2013 yılından bugüne ulusal turnuvalarda hakemlik yapan Selahi Çolak, ulusal tenis turnuvalarında görev almaya başladı. İlk defa 2019 yılında uluslararası ITF Lale Kupası’nda görev yapan Selahi Çolak ikinci turnuvasını Antalya ATP 250 Turnuvası’nda 21 Haziran tarihinde görev yapacak. ATP Turnuvası 250 bin dolar ödüllü, dünyanın en iyi erkek sporcularının mücadele ettiği turnuva olarak dikkat çekiyor. Hakemlerimize görevlerinde başarılar diler, hakem şansının yanlarında olmalarını dileriz.