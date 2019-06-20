Bolulu Hakemler Uluslararası Turnuvada

Bolulu tenis hakemleri  uluslararası turnuvalarda görev yapacak. Bolulu Tenis Hakemimiz Serkan  Alper  Başer  Wimbledon’da  ve  Bolu  Mengenli  Tenis  Hakemimiz Selahi Çolak ise Antalya ATP250 Tenis  Turnavası’nda görev yapacak.

Bolulu Hakemler Uluslararası Turnuvada

Haber: Gönül Olutürk

Milli Tenis Hakemimiz Serkan Alper BAŞER, daha önce de birçok ülkede tenis hakemi olarak ülkemizi ve Bolu’yu temsil etti ve dünyanın en büyük organizasyonu olarak bilinen Wimbledon’a davet edildi. Başer 24 Haziran’da başlayacak eleme müsabakalarında çizgi hakemi ve Wimbledon Junior kategorisinde kule hakemi olarak 3 hafta boyunca Londra’da görev yapacak. 2013 yılından bugüne  ulusal  turnuvalarda  hakemlik  yapan  Selahi Çolak, ulusal tenis  turnuvalarında  görev  almaya  başladı.  İlk defa 2019 yılında uluslararası  ITF  Lale  Kupası’nda görev  yapan  Selahi  Çolak  ikinci turnuvasını Antalya  ATP 250  Turnuvası’nda  21  Haziran tarihinde  görev  yapacak. ATP Turnuvası 250 bin dolar ödüllü, dünyanın en iyi erkek sporcularının mücadele ettiği turnuva olarak dikkat çekiyor. Hakemlerimize görevlerinde  başarılar  diler,  hakem  şansının  yanlarında  olmalarını  dileriz.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
“10 gün piyasayı ve sponsorları bekleyeceğim”
“10 gün piyasayı ve sponsorları bekleyeceğim”
  1. Spor

banner129