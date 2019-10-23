Bolulu Hakemler Zonguldak’a Gitti

Haber: Volkan Yılmaz

22 Ekim Salı günü gerçekleştirilen testlerde Batı Karadeniz illerinin klasman hakemleri Zonguldak’ta atletik teste tabi tutuldu. 3.Bölge, Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi Erol Pesen’in girişimleri sonucu Zonguldak’a alınan Klasman Hakemleri Atletik Testlere Zonguldak, Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın illerinden toplam 41 Klasman hakemi katıldı.

KARAELMAS KEMAL KÖKSAL’TA YAPILDI

5 il klasman hakeminin katıldığı atletik test Salı günü gerçekleştirildi, koşular 11.00’de başladı. Konuyla ilgili olarak Bolu TFFHGD’den yapılan açıklamada, “Zonguldak’ta düzenlenen 2019-2020 Sezonu 2.Atletik Yeterlilik Testine Katılan tüm hakemlerimiz testi başarıyla tamamlamıştır. Hakemlerimizi tebrik eder, başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.