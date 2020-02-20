Bolulu Hakemlere Göre

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu TFFHG’den alınan bilgiye göre, 23 Şubat Pazar Günü Oynanacak Olan TFF 3.Lig karşılaşması Altındağ Belediyespor-Somaspor Müsabakasında Klasman Yardımcı Hakemimiz Hakan Erkan Görev alacak. Diğer yandan aynı gün oynanacak olan Spor Toto Bal Ligi Karşılaşması Altınordu Belediyespor-1074 Çankırıspor müsabakasında Bölgesel Hakemimiz Can Durgut, Bölgesel Yardımcı Hakemlerimiz Bayram Öztürk ve Özkan Elikkaya, İl Hakemimiz Adem Cenik görev alacak. Bolu TFFHGD hakemlerimize başarılar diledi.