Bolulu Hakemlere Kupada Görev

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur mücadelelerinde Bolulu hakem ve gözlemcilere de görev verildi. Konuyla ilgili açıklama TFFHGD tarafından yapıldı.

Bolulu Hakemlere Kupada Görev

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yapılan açıklamaya göre 25 Eylül Çarşamba günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur karşılaşması Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor müsabakasında klasman gözlemcisi Ayhan Şentürk görev alacak. Diğer yandan 26 Eylül Perşembe günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur karşılaşması Sakaryaspor-1074 Çankırıspor müsabakasında klasman yardımcı hakemi Hakan Erkan görev alacak. Bu karşılaşma A Spor’dan canlı yayınlanacak. Bolu TFFHGD kupada görev yapacak olan hakem ve gözlemcilere başarılar diledi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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