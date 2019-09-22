Bolulu Hakemlere Kupada Görev

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yapılan açıklamaya göre 25 Eylül Çarşamba günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur karşılaşması Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor müsabakasında klasman gözlemcisi Ayhan Şentürk görev alacak. Diğer yandan 26 Eylül Perşembe günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur karşılaşması Sakaryaspor-1074 Çankırıspor müsabakasında klasman yardımcı hakemi Hakan Erkan görev alacak. Bu karşılaşma A Spor’dan canlı yayınlanacak. Bolu TFFHGD kupada görev yapacak olan hakem ve gözlemcilere başarılar diledi.