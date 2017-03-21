Haber: Esra Öztürk

Temsilcimiz İlk gün Bilecik takımını 21-2 yendi. Ekibimiz ikinci gün ise kırıklareli’yi 16-1 yendi ve son gün final maçında Eskişehir’i 16-8 yenen Şehit Ozan Özen Orta Erkek Hentbol takımı adını yarı finallere yazdırdı. Takımı beden eğitimi öğretmenleri Engin Ağar ve Bekir Özseçer çalıştırdı. Erkek hentbol takımı dolu dolu geliyor. Düzce’de düzenlenen turnuvada bayan takımı olarak ta 100.Yıl Orta Okulu temsil etti fakat adını yarı finallere yazdıramadı.