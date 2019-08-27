Bolulu İsmin Büyük Başarısı

Haber: Esra Perçin

Filiz Uludağ, 1996-2003 yılları arası Bolu Gentaş Spor ve Bolu Belediye Spor'da voleybol oynadı. Altyapı yıllarını takiben bu kulüplerin A takımları bünyesinde 3.lig, 2. Lig ve 1.ligde mücadele etti. Bolu Sağlık Meslek Lisesini bitirdikten sonra Bolu Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde hemşire olarak çalışırken bir yandan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda okudu. Mezuniyetini takiben aynı okulun aynı bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 3.kademe voleybol antrenörlük belgesine sahiptir. Bir yıl Bolu Sağlık Meslek Lisesi'nde, iki yıl Mebruke Salih Koçak İlk Öğretim Okulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yaptı. 2005 yılından bu yana Türk Telekom Ortaokulu'nun beden eğitimi öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyor.

Türkiye Şampiyonluklarına İmza Attı

Uludağ, 2004-2011 yılları arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Es Voleybol ve Şişli Spor Kulüplerinde yıldız, küçük ve hazırlık grupları kategorilerinde voleybol antrenörlüğü yaptı. Galatasaray Küçük Kız Takımı ile 2008-2009 sezonunda ve Fenerbahçe Küçük Kız Takımı ile de 2010-2011 sezonunda Türkiye Şampiyonluğu kazandı. 2017-2018 sezonunda Galatasaray Küçük Kız Takımı ile İstanbul Şampiyonluğu ve Türkiye 5.ciliği kazandı. Filiz Uludağ ayrıca yurt içi ve yurt dışı kamp organizasyonları yapan Active Sports Tourism Şirketi'nin Türkiye Sorumlusudur.