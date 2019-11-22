Bolulu öğretmenler ilk dörtte

Haber: Volkan Yılmaz

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Türkiye Öğretmenler Kupası” bayan voleybol turnuvaları Bolu etabı Karaçayır Spor salonunda yapılmıştı. Turnuva sonunda oluşturulan ‘Merkez Karması’ Bolu’yu Samsun’da yapılan bölge maçlarında temsil etti. Samsun’da gerçekleştirilen Karadeniz-1 bölge turnuvası müsabakaları sonucunda Bolu Merkez Karması kadın voleybol takımı grubunu şampiyon bitirerek, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Ankara’da düzenlenen finallerde ilimizi temsil eden beden eğitimi öğretmenlerimiz Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nda oynanan maçlarda adını ilk 4 takım arasına yazdırarak gururumuz oldu.