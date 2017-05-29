Haber: Aysun Beykoz

İlki Mardin'de gerçekleşen ‘Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu’nun ikinci ayağı Batman'da gerçekleştirildi. Batman Valisi Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ve Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bayram Akgül'ün birlikte start verdiği yarışma önceki gün saat 15.00'te başladı. Batman Valiliği ile Batman Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tura Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türk Hava Yolları'nın yanı sıra bazı firmalar da destek verdi. Mardin ilinde başlayan Uluslararası Bisiklet Turunun ikinci ayağı Batman’da gerçekleştirildikten sonra katılımcılar üçüncü ayak için komşu il Diyarbakır’a geçti. Bisiklet Turuna, Büyük Erkekler- Genç Erkekler- Yıldız Erkekler ve Master Erkekler olmak üzere 4 değişik kategorideki müsabakaya toplam 152 sporcu katıldı. Tura katılan 35 sporcunun Gürcistan, Azerbaycan, Kosova ve Sırbistan’dan katıldığı belirtildi. Tur boyunca birçok televizyon kanallarında canlı verildi.

Genç Erkeklerde Volkan Arslan farkı

Yaklaşık bir saat süren yarışmada Büyük Erkeklerde Kocaeli Brisa Spor'dan 13 numaralı forması ile Abdülkadir Kelleci, 12 numaralı formasıyla Kemal Küçükbay, 29 numaralı formasıyla Torku Şeker Spor'dan Sinan Onat Yılmaz ilk üçü paylaştı.Genç Erkeklerde ise Salcano Kapadokya Bisiklet’ten Ahmet Örencik, Kocaeli Brisa Spor’dan Halil İbrahim Doğan ile Konya Gençlik Spor’dan Ahmet Törön ilk üçü paylaştı.Genç Erkeklerde Ferdi Spor dalında Nevzat Kıral, Tekirdağ Gençlik Hizmetlerinden Mutlu Erçevik ve Bolu Gençlik Merkezinden Volkan Arslan ilk üçü paylaştı.Yıldız Erkeklerde Konya Gençlik Spor'dan Ramazan Dağlı ve Konya Taşken Spor'dan Fatih Deniz ile Hamza Duran ilk üçü paylaştı. Dereceye giren sporculara madalya verilirken Vali Ahmet Deniz tarafından da altınla ödüllendirildiler.