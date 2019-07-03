Bolulu Pedallar Şampiyon

Haber: Gönül Olutürk

Türkiye Yol Şampiyonası, bu yıl 67 takımdan 657 sporcunun katılımı ile Konya’da gerçekleşti. 27 Haziran’da bireysel zamana karşı yarışıyla başlayan şampiyona, 29-30 Haziran’da koşulan yol yarışları ile devam etti. Yıldız, genç, elit ve master kategorilerindeki sporcuların yarıştığı ulusal şampiyona, 27 Haziran’da yıldız A ve B kategorisindeki sporcuların bireysel zamana karşı mücadelesiyle başladı. 28 Haziran’da elit, master ve genç kategorilerindeki sporcuların mücadele ettiği bireysel zamana karşı yarışları 30 kilometrelik elit erkek yarışı ile start aldı. Masterlarda ise Master 35 kategorisinde Takım klasmanında Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü Derneği şampiyonluk kupasının sahibi oldu.