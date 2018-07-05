Sonrasında Yapılan Pist Şampiyonası 2.Ayak Maxi ve Süper olmak üzere 2 ayrı kategoride 13 sporcu katılımına sahne olan yarışlarda Maxi Grupta Koşulan 20 turluk her iki yarış sonucunda ilk 3 değişmedi .

Birinciliklerin sahibi sıralamada en hızlı tur zamanını kaydederek Pole Pozisyonu kazanan BMW Z4 GT3 Pilotu Galip Atar olurken, ikincilik antreman sırasında geçirdiği sakatlığa rağmen Körfez’e şampiyona lideri olarak gelenler ERS-MAK Racing Team Pilotu Hakan Mete Kutay ‘ ın ve üçüncülük de Porsche 911 GT3 İle yarışan takım arkadaşı Metin Çalışkan’ın oldu.

Türkiye Pist Şampiyonası’na 28-29 Temmuz Tarihlerinde düzenlenecek olan 3.Ayak Yarışları İle devam edilecek. Eylül Ayında gerçekleşecek Avrupa Yarışlarında 3 Saatlik Dayanıklılık Şampiyonasında da ülkemizi temsil edecek