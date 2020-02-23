Bolulu Sporcu Avusturalya'da Finale Kaldı

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizin yetiştirdiği başarılı spor adamlarından Suat Çelen'in başkanlığını yaptığı Cimnastik Federasyonundan güzel haberler ardı ardına geliyor. Son olarak usta Cimnastikçi Ümit Şamiloğlu ile Bolulu sporcumuz Sercan Demir Dünya kupası elemelerinde finale kalarak göğsümüzü kabarttılar.

Başkan Çelen yaptığı açıklamada "Avustralya Melbourne Artistik Cimnastik Dünya Kupası elemeleri sona erdi. Sercan Demir paralel aletinde, Ümit Şamiloğlu barfiks aletinde finale kaldı. Sporcularımızı tebrik ediyor finalde başarılar diliyorum" dedi.