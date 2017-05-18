Haber: Aysun Beykoz

Azarbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan 4. İslam Dayanışma Oyunları’na katılan Gaziantepli Milli Cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı,denge aletinde altın, yer aletinde gümüş, takım olarakta gümüş olmak üzere toplam 3 madalya madalya ile yarışı tamamladı. 57 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 4. İslam Dayanışma Oyunları’nda Türk cimnastikçiler toplamda 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 14 madalya aldı. 4.İslam Dayanışma Oyunları’nı 3 madalya ile tamamlayan Milli Cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, Türk cimnastikçiler olarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirterek ‘’Türk cimnastikçileri olarak toplamda ülkemize 14 madalya kazandırdık. Başta federasyon başkanımız Suat Çelen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.’’ diye konuştu.