Bolulu sporcu Türkiye Şampiyonu oldu

Haber: Volkan Yılmaz

İstanbul’da düzenlenen Türkiye Büyükler Salon Şampiyonasında mücadele eden Bolulu sporcu Ramazan Özdemir iki madalya ile döndü ve Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. 3000 metrede Türkiye Şampiyonu, 1500 metrede de Türkiye ikinciliği elde eden Özdemir gazetemize yaptığı açıklamada “Uzun süredir çalıştığım hazırlandığım ve hedeflediğim bir yarıştı. İstediğim sonucu aldım ve bunu beni çok mutlu etti. Bu yarışın hedefinde ayrıca Balkan Şampiyonası vardı. Ben de Türkiye Şampiyonu olarak Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil edeceğim. Bu da benim için çok büyük bir gurur” dedi.

“Şampiyon olup bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum”

Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan Özdemir hedefini şampiyonluk olarak belirlediğini belirtirken “Balkan Şampiyonasında da hedefimi şampiyonluk olarak belirledim. Şampiyon olup bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. 10 yıldır bu sporu yapıyorum ve bu 10 yılda bir çok başarı elde ettim. Avrupa’da takım şampiyonluğu, Avrupa takımlar üçüncülüğü, sayısız Balkan şampiyonluğu, ikinciliği ve üçüncülüğüm var ve yine bir şampiyonluk elde ederek başarıma başarılar eklemek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Atletizme başlamam uzun soluklu bir süreçti”

Atletizme ilkokul yıllarında başladığını belirten Özdemir “Atletizme başlamam uzun soluklu bir süreçti. İlkokul dönemimde yaptım, lisede hiçbir sporla ilgilenmedim fakat üniversiteye gelince yeniden atletizme başlayarak buralara kadar geldim. Üniversite de bir Bayram abimiz vardı onun peşinden bizde koşarak bu noktalara geldik. İnşallah başarılarıma devam edeceğim ve ülkemi en iyi şekilde şampiyonalarda temsil edeceğim” ifadelerini kullandı.