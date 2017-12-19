Haber: Semih Baykal

Sezonun ilk müsabakası Kayaklı Koşu K1 ligi 1. Ayak Yarışmaları Erzurum Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde yapılan klasik teknik yarışmalarıyla başladı. Hakkari, Bolu, Bingöl, Ankara, Ağrı, Van, Muş, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Çankırı, Niğde, Tunceli ve Bitlis illerinden toplam 83 sporcunun start aldığı yarışmalarda fair-play çerçevesinde kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. Müsabakalarda üstün performans sergileyen Bolulu sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz toplamda 5 madalya kazandılar.