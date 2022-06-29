Bolulu sporcular Kick Boks’ta madalyalara ambargo koydu



Haber: Uğur Balaban

Derviş Erdoğan yönetiminde Kocaeli ilindeki Kick Boks turnuvasında Antrenörler Mehmet Efe ve İlhan Şimşek idaresinde genç ve yıldız erkekler kategorisinde yarışan Bolulu 4 erkek sporcumuz kategorilerinde 2. ve 3. olarak gümüş ve bronz madalya kazandılar.

Genç ve yıldız erkekler kategorisinde sporcularımızdan Alperen Arslan Genç Erkekler Point Fıghting kategorisinde 74 kg Türkiye üçüncüsü, M. Mithat Yasul Genç Erkekler Point Fıghting kategorisinde 69 kg da Türkiye üçüncüsü, Yekta Bora Kaymaz Yıldız Erkek Point Fıghting kategorisinde 63 kg da Türkiye üçüncüsü, Ahmet Tatlı Genç Erkekler Kick light kategorisinde 57 kg da Türkiye ikincisi olarak ilimizi başarı ile temsil ettiler.

Genç kadınlarda başarılar peş peşe geldi

Kocaeli ilindeki Kick Boks turnuvası Antrenörleri Zafer Akın, Mehmet Efe ve Seher Dumlupınar idaresinde genç bayanlar kategorisinde yarışan 3 bayan sporcumuz 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alarak turnuvadan başarı ile döndüler.

Genç bayanlar kategorisinde yarışan sporcularımız Yağmur Arslan Genç bayanlar kick light kategorisinde 60 kg Türkiye şampiyonu oldu. Rümeysa Ayhan Genç bayanlar kick light kategorisinde 60 kg da Türkiye ikincis, Edanur Çelik Genç bayanlar kick light kategorisinde +70kg da Türkiye üçüncüsü olarak ilimizi başarı ile temsil ettiler.

Yiğit Spor Kulübü Başkanı Derviş Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada sporcuları, aileleri ve antrenörlerini tebrik etti. Erdoğan yaptığı açıklamada “ Sporcularımızı ve değerli Ailelerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Madalya alan sporcularımızın antrenörleri Zafer Akın, Seher Dumlupınar, Mehmet Efe, İlhan Şimşek’i tebrik ederim” ifadelerini kullandı.