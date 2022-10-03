Bolulu sporcular madalyaları topladı

Haber: Nesrin Altuntaş

Mersin’de düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’na Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinden birçok sporcu katıldı. Bolu’dan katılan sporcular olimpik havuz, paralel aleti, kulplu beygir, atlama masası, yer aleti ve barfiks alanlarında mücadele etti.

ŞAMPİYON OLDULAR

Şampiyonada Olimpik Havuz sporcularımız Sercan Demir büyük erkeklerde birinci, Sevgi Seda Kayışoğlu büyük kadınlarda birinci, Atiye Berra Karademirise genç kadınlarda birinci oldu.

Ayrıca Sercan Demir,barfiks ve yer aletinde ikinci, geneltasnifte üçüncü; Hasan BulutParalelde birinci,Atiye Berra Karademiryer ve atlama masası aletinde birinci, Sevgi Seda Kayışoğlu yer aletinde üçüncü vedenge aletinde birinci,Bilge Tarhan isedenge ve atlama masası aletinde ikinci oldu.

TOHM SPORCULARI BAŞARIYLA DÖNDÜ

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcularından Mert Efe Kılıçer paralel aletinde ikinci,Onur Çelik Kulplu Beygirde birinci,Metehan KartınParalel Aleti ve Atlama masasında birinci ve yer aletinde ikinci,Uzay Gökgöz yer aletinde birinci, Ahmet Baki Karadayı Atlama Masasında ikinci,Bahadır Çimen ise Kulplu Beygirde ikinci olarak turnuvayı başarıyla tamamladılar.