Bolulu Sporcular üçüncülükle döndü





Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez Biathlon Türkiye Şampiyonası düzenlendi. 2-4 Şubat tarihleri arasında Erzurum Kandilli'de yapılan yarışmalarda U16 Bayan/Erkek ve U14 Bayan/Erkek kategorilerinde ilimiz Bolu'yu 9 sporcu temsil etti. Organizasyona 17 ilden 110 sporcu katıldı.

İki gün süren müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele etti. Takım sıralamasında birinciliği Muş, ikinciliği Ankara, üçüncülüğü ise Bolu elde etti. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Uluslar arası arenada çok sayıda izleyicisi olan Biatlon sporunun Türkiye'deki ilk şampiyonasında 4 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile Türkiye 3'üncüsü olmayı başaran takım sporcularımızı, ailelerini ve tüm antrenörlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz” denildi.