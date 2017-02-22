Haber: Aysun Beykoz

Gerede’nin ev sahipliğinde ilçede gerçekleştirilen şampiyonaya Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, Kick Boks Lig Başkanı Derviş Erdoğan, daire amirleri, sporcular ve çok sayıda sporseverlerin katılımıyla gerçekleşti.

19 Şubat Pazar günü Gerede Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya 16 İlden 28 Kulüp olmak üzere toplamda 240 sporcu katıldı. İlçeyi müsabakalarda 6 sporcu temsil etti. Sporcularımızdan 50 kg Öznur Yüksel 1 inci, 50 kg Ayşenur Akça 3 üncü, 57 kg Muhammet Özdoğan 3 üncü olarak ilçeye madalya kazandırdı. Diğer yandan Bolu ilini temsil eden sporculardan Selcan Nur Mirici 1., Umut Tayişi 2., Elisa Aran 3.oldu.