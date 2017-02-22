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22 Şubat 2017 Çarşamba
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    • Bolulu sporculardan büyük başarı

    İller Arası Kick Boks Ligi 3. Etap Gençler Şampiyonası Gerede’nin ev sahipliğinde yapıldı.

    22 Şubat 2017 Çarşamba 13:54
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    Bolulu sporculardan büyük başarı

    Haber: Aysun Beykoz

    Gerede’nin ev sahipliğinde ilçede gerçekleştirilen şampiyonaya Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, Kick Boks Lig Başkanı Derviş Erdoğan, daire amirleri, sporcular ve çok sayıda sporseverlerin katılımıyla gerçekleşti.

    19 Şubat Pazar günü Gerede Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya 16 İlden 28 Kulüp olmak üzere toplamda 240 sporcu katıldı. İlçeyi müsabakalarda 6 sporcu temsil etti. Sporcularımızdan 50 kg Öznur Yüksel 1 inci, 50 kg Ayşenur Akça 3 üncü, 57 kg Muhammet Özdoğan 3 üncü olarak ilçeye madalya kazandırdı. Diğer yandan Bolu ilini temsil eden sporculardan Selcan Nur Mirici 1., Umut Tayişi 2., Elisa Aran 3.oldu.

    Anahtar Kelimeler: İller, Arası, Kick, Boks, Ligi

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