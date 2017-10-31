Haber: Semih Baykal

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, iş, sanat, spor ve siyaset dünyasının önemli isimleri ile örnek vatandaşları bir araya getirdi. Aksaray’da gerçekleşen Cumhuriyet Resepsiyonuna Bolulu MilliParalimpik Okçularımız Ömer Aşık ve Merve Nur Erdoğdu’da davet üzerine katıldılar. Başarılı milli okçularımız Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlenen Resepsiyona davet edildikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirti. Bolulu sporcularımız ayrıca bu süre zarfında onlara her daim destek ve yardımlarını eksik etmeyen herkese teşekkür edip onların bu desteklerini boşa çıkarmayacaklarını belirtti.