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31 Ekim 2017 Salı
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    • Bolulu sporcularımız Ak Sarayda

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ak Saray'da verilen Resepsiyonu’na Bolulu Milli okçularımız Ömer Aşık ve Merve Nur Eroğlu’da katıldı.

    31 Ekim 2017 Salı 10:05
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    Bolulu sporcularımız Ak Sarayda

    Haber: Semih Baykal

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, iş, sanat, spor ve siyaset dünyasının önemli isimleri ile örnek vatandaşları bir araya getirdi. Aksaray’da gerçekleşen Cumhuriyet Resepsiyonuna Bolulu MilliParalimpik Okçularımız Ömer Aşık ve Merve Nur Erdoğdu’da davet üzerine katıldılar. Başarılı milli okçularımız Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlenen Resepsiyona davet edildikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirti. Bolulu sporcularımız ayrıca bu süre zarfında onlara her daim destek ve yardımlarını eksik etmeyen herkese teşekkür edip onların bu desteklerini boşa çıkarmayacaklarını belirtti.

    Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanı, Recep, Tayyip, Erdoğan, 29

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