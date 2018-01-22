Haber: Gönül Olutürk

Balgat da bulunan Federasyon Merkezinde gerçekleşen ziyarete Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bilgin Başkanlığında Federasyon ve bağlı Derneklerin Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Ziyarette, Bolulu Gazeteci Yazar Bülent Dinçtürk’te bulundu. Gerçekleşen ziyaretten son derece memnun olduğunu ifade eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen: “1978 Bolu doğumluyum. 110 kez cimnastik branşın da milli takımı temsil ettim. Okullarda Avrupa ve dünya 1.’si oldum. Balkan Genç ve Büyükler Şampiyonu, Akdeniz Oyunları gibi birçok turnuvada ve oyunda madalyalar kazandım. Antrenörlük yaptım. Milli takıma sporcu kazandırdım. Uluslararası hakemim. Kulüp idareciliklerim oldu. 10 yıl beden eğitimi öğretmenliği yaptım. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığına talip olmamız neticesinde seçilerek, Başkanlık görevimi ifa etmekteyim” diyerek Cimnastik dalında ve Bolu’ya kazanımlarından bahsederek, Başarılarını Bolulularla paylaştı.

“ÖNCE CİMNASTİKLE BAŞLADIM”

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı, Uluslararası Cimnastik Federasyonu Konsey Üyesi, Akdeniz Cimnastik Birliği As Başkanı Suat Çelen, konuşmasında “Cimnastiğe 9 yaşında başladım. Bolu’da köyümüzde ağabeylerimiz cimnastik yapmam gerektiğini söylerdi. Cimnastik sporların temeli olduğu için önce cimnastikle başladım. Başarılarla beraber severek ve keyif alarak yaptığım bir spor haline geldi. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal, bir gün telefonla arayıp, çalışmalarım hakkında bilgi almıştı. 13 yaşında bir gençdim. Beni çok memnun etmişti. Ve beni manevi evladı olarak kabul etmişti. Anıları sıralamakla zamana sığdıramayız ama Cimnastikde gösterdiğimiz başarılar önce Bolumuzun ve sonra Ülkemizin onuru olmuştur. 1990 ve 1992’de Dünya Okullar Şampiyonaları’nda (ISF) birincilikler elde ettik. 1991 yılında yapılan Balkan Gençler Cimnastik Şampiyonası’nda ve 1993 yılında İsviçre’de düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası’nda paralelde altın madalya aldık. 1995 Uluslararası Boğaziçi Cimnastik Turnuvası’nda yer minderinde altın madalya kazandık” ifadelerine yer verdi.

“FİNALE KALDIM”

Yoğun antrenman sürecinden geçtiğini belirtten Çelen “Belçika Okullararası Dünya Şampiyonası’nda 8. olarak finale kaldım. Antrenörüm Mehmet Aktaş, 200 kez tekrar ettirdi bu hareketi. Paralel aletinde bitiriş hareketini düz vücut, 1 salto, 2 burgu avuçlarımın patladığını hatırlarım antrenmanlarda. Çifte burgulu hareketim Dünya jimnastik literatürüne Çelen hareketi olarak geçti. Bolu’muza ve diğer illerimize cimnastik dalında ve diğer dallarda elimizden gelen katkıyı vermeye devam ediyoruz. Sohbet doyum olmuyor sizleri yanımızda görmek birlik içinde olmak biz bürokratlara da güç verir. Birlikten kuvvet doğar. Son dönem de Tokyo da 81.si yapılan Dünya Cimnastik Federasyonu Kongresinde 118 Ülkeden 71 oy alarak, en yüksek oy ile Avrupa Kıtasını temsil etme hakkını sağlayan konsey üyeliğini kazandım. Memleketimi ve Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim” diyen Başkan Çelen şu sözler ile konuşmasının sonunda “Ankara, anıların olduğu kadar dostların da olduğu severek yaşadığım bir şehir. Benim için “hizmet etmek istiyorsan gelmek zorunda olduğun”, “yaşaması kolay” bir büyük şehir. Sizlerinde desteği ve birliği ile de daha da kolaylaşacaktır. Ziyaretiniz için teşekkür eder, sizlere ve sizlerin aracılığı ile Bolulu hemşehrilerimime selamlarımı ve saygılarımı sunarım” dedi.

Konuşmanın akabinde ziyarete katılan katılımcılar kısaca kendilerini tanıtmalarının ardından Yoğun bir tempo içerisinde zaman ayırdığı için Başkan Çelen’e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bilgin, Ankara da Boluluların faaliyetlerinden söz edip, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gecikmeli olan ziyaretten ötürü de özürlerini ifade ederek, çalışmalarında başarılar dileyip, günün anısına Plaket taktim etti. Başkan Yardımcıları da Türk Bayrağı ile Kur’anı Kerimi Başkan Çelen’e sundular. ziyaret çektirilen fotoğraf senoremi ile sona erdi.