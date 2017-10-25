Haber: Semih Baykal

Boluspor’da ligin 9’ncu haftasında evinde Balıkesirspor Baltok’a 4-2 kaybetmesinin ardından teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılmasıyla takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Bu konuda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı şunları söyledi; “Geçen sene bir proje ile hocamızla bu göreve başladık. Geçen sene 13–14 oyuncumuz vardı ama Play-Off’lara kaldık. Geçene sene bazen çok sıkıntılı günler yaşadık. Takımımız şampiyonluğu kaçırdı. Şunu söyledim, bu takım başarılı olamadı. Bu sene kadro derinliğimiz 13’ten 22-23’e çıktı. Bu sene takımımızı koruduk. Üzerine çok ilaveler yaptık. Ama sezona ilk 4 maç çok kötü başladık. Daha sonradan da iki maçımızı kazandık umutlandık ama demek ki 2 maçta alınan sonuçlar, oynanan futbol maalesef iyi yolda olmadığımızı gösterdi. Teknik heyetle de bu konuda görüşme yaptık. Bu işin böyle yürümeyeceğini kendilerine ifade ettim. Bu şekilde karşılıklı oturup, anlaştık. Hocamızla ayrılmış olduk” dedi.

“CUMA GÜNÜ LİSANSLARIN SON GÜNÜ”

Açıklamasının devamında Başkan Çarıkcı; “Antrenmanımızı alt yapıdaki hocalarımız yönetiyor. Hocamız ayrıldıktan sonra Yılmaz Özen hocamız şu anda göreve başladı. Perşembe günü Konya’da kupa maçımız var. Konya Selçuklu ile. Tüm isteğim, dün hocamızla yollarımızı ayrıldık, bugün itibariyle de birkaç gün içinde de yeni hocamızla anlaşmamız gerekiyor. Cuma günü lisansların son günü. Pazartesi günü de yeni teknik direktörümüzle Rize maçında olmasını ben istiyorum. İnşallah birkaç gün içinde de hoca işini halledip yeni hocamızla, yeni heyecanla başlamak istiyoruz. Baktığımız zaman, problemi olmayan kulüp yok. Takım anlamında en iyi takımız. Problemi olmayan ir yönetim kurulumuz var. Çalışan bir yönetimi kurulumuz var. Ama hiç beklemediğimiz sonuçlar aldık. Bu konuda da mutsuzuz. Buna son vermemiz gerekiyor. Bu ligin en iyi takımı Boluspor. İnşallah bu moralsizliği atlatacağız. Yeni hocamız inşallah bize değer katar. O anlamada da bu hafta bu işi bitirmek istiyoruz” diy ifade etti.

“HERKES BOLUSPOR’A GELMEK İSTİYOR”

Herkesin Boluspor’a gelmek istediğini belirten Çarıkcı; “Boluspor kulübü bu ligin en iyi takımı. Ligde 3 büyüklerinden bir olarak görülen bir takım. Her anlamda bu camiada sevilen bir kulüp. Boluspor’un takım kadrosunu herkes biliyor. Herkes Boluspor’a gelmek istiyor. Bizde iyi bir karar verip, geçmişte de hatalar yaptık. İnşallah bu sefer hata yapmayız. Bizim yapımıza uygun, Bolumuza uygun bir teknik adamla anlaşacağız. Çok isim var. Önemli olan burada bizi, bu takımı ayağa kaldıracak, bu takıma hırs verecek, ağabeylik yapacak, takımı okuyacak, enerjik, heyecanı olan bir hoca lazım” şeklinde konuştu. “TAKIMIN HIRSA, ARZUYA İHTİYACI VAR”

Futbolda istek olmayınca olmuyor diyen Çarıkcı; “Bizim görevimiz takımımızı kampa çıkarmak, takımımızın antrenman programını teknik heyet yapar. Transferimizi zamanında yapmak. Biz bu sene bütün transferlerimizi zamanında yaptık. Transferlerimizi teknik heyetle birlikte yaptık. Çoğu takım transferlerini kamp bittikten sonra yaptı. En iyi şekilde kamp yaptık. Bu takımda mali yönden hiçbir oyuncumuzun sıkıntısı olmadı. Bu konuda teknik heyetten de bir istek gelmedi. Ama maalesef bir türlü biz takımı kuramadık. Bizim şu anda 23 puanımız olması gerekiyordu. İyi bir takımız. Boluspor’da şu anda 2 tane 11 oynayacak takım var. Erzurumspor’u 9 eksikle yendik. Takımın hırsa, arzuya ihtiyacı var. Futbolda istek olmayınca olmuyor. Bu görev teknik heyetin görevi. Elimizde iyi malzeme var. Takım iyi, her şey var. Ligin en iyi kalecileri var, en iyi forvet oyuncuları var ama futbolda bazen havaya ihtiyaç var” dedi.

“SADECE ERTUĞRUL’DA KABAHAT BULMAMAK LAZIM”

Son olarak Ertuğrul’un iyi bir kaleci olduğunu söyleyen Başkan Çarıkcı; “Futbol bir takım oyunudur. Sadece Ertuğrul’da kabahat bulmamak lazım. Ertuğrul’u 6 gol yedi diye eleştirmek doğru değil. Öncelikle takım olmamız gerekiyor. Bu hafta oynanan futbol, Ankaragücü maçının ikinci yarısı maalesef umut vermedi. Bu takım da her şey var ama bu havaya giremedik. Ertuğrul’un yediği goller hatalı da olsa diyecek bir şeyimiz yok. Ertuğrul iyi bir kaleci” şeklinde konuştu.