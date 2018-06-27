Haber: Semih Baykal

Bolulu İş adamı aynı zamanda Boluspor Kulübü Başkan Yardımcısı Oktay Ercan ile Makedonya, Belçika ve Bosna’da takımları olan Eski Giresunspor Kulübü Başkanı ve Bulancakspor’un onursal başkanı Olgun Aydın’ın, sahibi oldukları tüm takımları Bolu’da yaz kampına alarak Bolu’nun adını Avrupa’da duyuruyorlar.

Sahip oldukları takımları Bolu’da kampa alan Ercan ve Aydın, Bolu’nun ulusal ve uluslar arası spor camiası tarafından duyulmasını sağlarken, bölgede de spor yatırımları yapmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda bölge takımlarında oynayan futbolcuları da izleyen Ercan ve Aydın, bölgede ki yıldız adaylarını da ülke ve Avrupa futbol piyasasında tanıtmak için çaba harcıyorlar.

Bolu ve Düzce’nin kendileri için önemli olduğunu belirten Aydın “Takımlarımız ile Bolu’da yaz kampına başladık. Amacımız bölgenin spor açısından bir merkez olmasını sağlamak ve tanınırlığını arttırmak. Geleceğimiz olan gençlerimiz için spora düşünmeden yatırım yapıyoruz. Amacımız gençlerin spora yönelmesi” dedi.