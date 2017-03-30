İşte Cansu Şık ile yaptığımız keyifli röportaj

1-Özellikle bu sezon vizyona çıkan hakemlerinden birisiniz. Sizi daha yakından tanımak ve tanıtmak istiyoruz. En baştan, ailenizden ve yetişme tarzınızdan başlayalım isterseniz.

1996 Karabük Yenice doğumluyum. Annem Selma Şık 30 yıllık kuaför ve gelinlik üzerine çalışıyor. Babam Ruhi şık ise fotoğrafçıydı, eski fotoğrafçılardan. Maalesef dükkanı kapattı ve şu an başka bir işte çalışıyor. Üç kardeşiz bir ablam var bir de kardeşim var benden 7 yaş küçük tekne kazıntısı. Şu an TEOG sınavlarına hazırlanıyor. Liseye gidecek. Ablam Samsun’da sınıf öğretmenliğinde okuyor. Ben böyle 2 numara olarak geldim buralardayım.

2-Aslen Karabüklüsünüz neden Bolu’yu seçtiniz?

Şöyle birşey ki bizim bölümümüzden kaynaklı. BESYO’ya hazırlandığımız için genelde parkura daha yakın kendi anatomik yapımıza yakın illeri seçiyoruz. Aslına bakarsanız ben daha çok 2 ay boyunca Kırıkkale’ye hazırlanmıştım.Orası olmadı. Son kez Bolu’yu denemek istedim. 2 gün Bolu parkuruna çalıştım ve burası oldu. İstediğim bölüm tam olarak olmadı ama geldim şu anda okuyorum.

3-Ailede sizden başka spora ilgi duyan var mı?

Hayır aslında yok. Sadece ben spora ilgi duydum. O da şöyle birşey oldu. Aslında sporla hiç alakam yoktu benim. Lise son sınıfımda Hakan Çal hocam vardı, beden eğitimi öğretmenim.Yeni atanmıştı. Bizimle konuştu ve bu yöne gelmemizi sağladı. Onun sayesinde spora ilgim başladı. Aslında geç başladım spora ben de.

4-AİBÜ BESYO 3.sınıf öğrencisisiniz. Okul günlerinizi bize biraz anlatabilir misiniz?

Okul günlerim aslında çok yorucu geçiyor. Aslına bakarsanız spor yöneticiliği bölümü okuyorum. Çok fazla uygulamalı dersimiz yok. Genelde arkadaşlarla birlikte aralarda oturup sohbet muhabbet ediyoruz. Sonra dersler filan...

5-Herhangibir branşta spor yaptınız mı?

Herhangibir branşta spor yapmadım. Son sınıfta YGS sınavından sonra antrenmanlara başladım. Ardından parkura hazırlanarak buraya geldim.

6-Hakem olma fikri sizde nasıl oluştu?

BESYO’ya hazırlanmamı sağlayan beden eğitimi öğretmenim Hakan hocam sayesinde oldu. “Git bayanların yükselme şansı daha yüksek” dedi. “Açılışta futbol hakemliğini al ve bu işte ilerlemeye bak” dedi bana. Benim geldiğim ilk sene 2.dönemde kurs açıldı. Mart-Nisan ayı gibi açılmıştı. Gittim, başvurdum. Ardından sınav ve eğitimlerle birlikte maçlara çıkmaya başladım.

7-Hakemlik çok zor bir meslek. Sürekli hedefte olabilirsiniz. Bu sizi ürkütüyor mu? Bayan hakem olmanın avantajları ve zor yanları neler sizce?

İllaki bu beni ürkütüyor. Çünkü ileride nasıl olur? Hangi maçlara çıkarım? Maçlarda nasıl başarılı olurum? Ya da başarısız mı olurum? Bu tür sorular mutlaka oluyor insanın kafasında ama zamanla derneğin düzenlediği il eğitimleri sayesinde zaman zaman maçlara da çıkarak pişiyoruz biz. Bu şekilde insanın üzerindeki ürkme de gidiyor.

8-Bir hakem için şöhret sahibi olmak, saha içinde lider pozisyonda bulunmak ya da adaleti sağlamak gibi birçok motivasyon faktörü var. Bu faktörlerden hangilerini kendinize yakın hissediyorsunuz?

Aslında bir hakemseniz bu faktörlerin hepsi sizde olmalı. Ama biraz da okuduğum bölümden kaynaklı spor yöneticiliğinde lider konumdayım. Saha içinde lider konumda olmak bana yakın geliyor. Şu anda yan hakem olarak çıkıyor. Aslında ben yan hakem olmayı seviyorum. Bu konumda bayan hakemlerin yükselme şansı daha fazla. Orta hakem olduğunuzda zor maçları almak biraz sıkıntılı oluyor. Yan hakem olarak zor maçları da güzel bir şekilde atlatabiliyoruz.

9-İlk çıktığınız O maçı hatırlıyor musunuz?

Evet ilk çıktığım maçı hatırlıyorum. 2015 senesinde başlamıştım. Sezon bitiminde U13 maçlarına çıkmıştım. Normalde U13 maçlarını tek hakem yönetiyor, yan hakem olmuyor. Orta hakemim Adem Kaçak’tı şu anda gitti. 1.yardımcı hakemim ise Abdürrahim Kaya idi. Çıktım maça neler yapacağımı biliyorum,eğitimimi almıştım. Yapabilir miyim yapamaz mıyım diye düşündüm. Maça hazırım ama hatalar illaki oluyor. Bütün hakemler hata yapabiliyor. Cüneyt Çakır bile. Çok hatalarım oldu. Ama maça çıka çıka bu hatalarımı indirdim.

10-Üst klasmanlara çıkmak profesyonel maçlarda düdük çalmak için oldukça uzun bir süre var önünüzde bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Üst klasmanlara çıkmak için benim bayağı bir yolum var. Şimdi il hakemi oldum. Daha çok kendimi pişirip klasman aday hakemi olarak gösterilmem gerekiyor. Bunun için uzun bir süre var önümüzde. Ama bu süreci de iyi bir şekilde atlatacağıma inanıyorum. Çok istekli ve arzulu bir şekilde idmanlarımı yapıyorum ve maçlara çıkıyorum. İdolümüz tabi ki Cüneyt Çakır bizim. Genelde maça ve skora odaklı değil hakemleri gözleyerek maçları izliyoruz. Acaba hakem bir hata yaptı mı? Verdiği ofsayt doğru muydu? Faul var mıydı? Verilmesi gerekiyor muydu? Bunları gözlemliyoruz: Zamanla insan maçı tamamen bitiyor ve sadece hakemleri izliyor.

11-Tribün baskısıyla mücadele edebilmek için özel çalışmalarınız var mı?

Bunun için özel bir çalışmam yok ama maçlara çıka çıka biz hakemler bunları duymuyoruz. Çok fazla tribün baskısı yememiştim. Mesela U13 Türkiye Şampiyonası’nda final maçında 2.yardımcı hakem olarak çıkmıştım. İlk defa böyle bir söz duymuştum. Düzce ve Sakarya maçıydı sanırım. Bir oyuncunun babası, “Sen git evde bulaşık yıka burada ne işin var” dedi. Ama bilmiyorlar ki bayanlar da bu işi çok güzel bir şekilde yapabiliyorlar. Maçlara çıkarak baskıya alışıyoruz. Tamamen kendimi maça odaklıyorum. Bu yüzden genelde söylenenleri ciddi anlamda duymuyorum.

12- Türk hakemliği, özellikle Cüneyt Çakır ve ekibi sayesinde dünyada söz sahibi. Cüneyt Hoca birçok şeyi başardı ve çıtayı çok yukarı koydu. Sizin hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? Kendinizi en çok nerede görmek isterdiniz?

Son nokta olarak bölgesel klasman hakemi olabilirim. Okulumda söz konusu sonuçta seneye mezuniyetim var. Seneye kadar ilerleyebildiğim yere kadar gelmek istiyorum. Ama okulum bittiğinde hakemliğimin bitmesi söz konusu değil. Eğer memleketim Karabük’e dönersem de Karabük’e kaydımı alıp orada devam etmek istiyorum gittiği yere kadar. Aslında çok daha fazla hedeflerim var. Çok daha güzel yerlere gelmek. Biraz da dilimi geliştirip FİFA’ya aday gösterilmek istiyorum. Bu yönde de çalışmalarım var biraz. İnşallah olur diye umuyorum.

13-Öğrencisiniz ev hayatınız nasıldır? Ev işlerinde nasılsınız.

Şu an yurtta kaldığım için elime pek iş değmiyor benim. Ama illaki eve gittiğimizde mesela annemizi çalıştırmamak için tabi ki o işleri de yapıyorum. Yeri geldiğinde yemek yapıyoruz, bulaşıkları yıkıyoruz, temizlik yapıyoruz. Ama bayan hakemsek hakemliğimizi de çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Evde ve sahada farklı konumdayız.

14-Boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Hobileriniz neler?

Çok fazla boş zamanım olmuyor benim. Spor ve antrenmanlarda olduğum için. Olabilirse arkadaşlarımızla sohbet şeklinde geçiyor. Ya da hava güzelse bisiklete biniyorum. Sonuçta o da bir spor.

15-Bizim unuttuğumuz, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bayan hakem adayları arkadaşlarım nasıl olabileceklerini soruyorlar. Nasıl bir tepki alacakları açısından bakıyorlar. Ben de bu şekilde bakmıştım ama “Yaparsın” dedim kendi kendime. Özellikle de öneriyorum bayanlar için. Erkekler bir kademe atlarken biz bayanlar 2 kademe atlayabiliyoruz. Bizim böyle bir avantajımız var. O yüzden hakemlik almalarını tavsiye ediyorum.