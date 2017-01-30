HABER: Esra ÖZTÜRK

2457 sporcunun katıldığı Türkiye küçükler ve yıldızlar satranç şampiyonasında ilimiz adına 12 sporcu ile yarıştı. Yarışmaya katılan sporculardan 11 yaş genel kategorisinde CM Efe Metehan Yavuz 204 sporcu arasında birinci ile eş puanlı olarak Türkiye 4. Olmuştur. Yine 16 yaş genel kategorisinde Okan Özsakallıoğlu 53 sporcu arasında 3. İle eş puanlı olarak Türkiye 4. Olmuştur. Yavuz ve Özsakallıoğlu milli takıma seçilerek Bolumuza onur ve gurur yaşatmıştır. Bolu’dan ilk defa satranç Milli Takımına seçilene sporcular olarak tarihe geçen Okan özsakallıoğlu ve Efe Metehan Yavuz’u Olay Gündem Gazetesi olarak tebrik ediyor milli forma altında başarılar dileriz.