Bolu’nun gururu tenisçiler

Bolulu tenisçiler ulusal turnuvalardan önemli derecelerle dönmeye devam ediyor. Sporcularımız Ankara’dan 3 madalya ile döndü.

Bolu’nun gururu tenisçiler

Haber: Birol Ertunç

Ankara Mogan Gölbaşı Tenis kortlarında büyük heyecana sahne olan maçlarda Abant Tenis İhtisas Kulübü sporcuları ve ferdi olarak yarışan sporcularımız büyük bir başarıya imza attı. Düzenlenen Büyükler Tenis Turnuvası ‘nda sporcularımız 2 birincilik ve 1 ikincilik aldılar.   1. lik alan tenisçiler ferdi olarak yarışan Tuna Taşkoparan ve Uğurcan Özer oldu. 2. lik alan tenisçi ise Abant Tenis İhtisas Kulübü adına mücadele eden Onur Güney’di. Olay Gündem Spor Servisi olarak sporcularımızı başarılarından dolayı kutluyor ve devamını diliyoruz.

Esra Perçin

Esra Perçin

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