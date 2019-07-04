Bolu’nun hedefi Ersel



Haber: Gönül Olutürk

Kırmızı-beyazlı yönetim, Ersel için kozlarını oynamaya başladı. 26 yaşındaki futbolcunun kulübü ile sözleşmesinin sona ermesi Bolu için transfer maliyetini düşürürken Ersel’in de Bolu’ya yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Ersel’e 1. Lig’den Bolu’nun dışında Bursaspor, Giresun, Altınordu ve Adana Demirspor’un da talip olduğu öğrenildi. Kırmızı-beyazlıların transferi 1-2 gün içinde netleştirmesi bekleniyor. Geçen sezon Afyonspor’da 31 maça çıkan Ersel fileleri 5 kez havalandırdı. 26 yaşındaki genç forvet daha önce de Kartal, Ankara Demir, G.Birliği, İnegöl, Samsun, Erzurum ve Gümüşhane formaları da giydi.